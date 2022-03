"Das sind alles heftige Sanktionen", sagte Denk dem "Münchner Merkur".

Russische Fahrer, wie Boras Aleksander Vlasov, dürfen jedoch weiterhin an Rennen teilnehmen. Zur Freude von Denk: "Das finde ich auch richtig. Denn: Was kann denn ein einzelner Sportler für Russlands Krieg?", sagte der 48-Jährige.

Ad

Wie Wlasow mit der Situation umgehe, werde man ab Sonntag bei der prestigereichen Fernfahrt Paris-Nizza sehen, die der Deutsche Maximilian Schachmann zweimal in Folge gewonnen hatte. "Soweit ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, ist er einer, der nicht alles an sich ranlässt", sagte Denk.

Radsport Sexspielzeug als Preis für Etappensieg: Niederländerin nimmt's mit Humor VOR 9 STUNDEN

Denk hofft derweil, dass es "nicht dazu kommen wird", dass der Krieg in der Ukraine das Sportgeschehen noch stärker erschüttert. "Wir sind im Radsport ohnehin nicht ganz so betroffen wie in anderen Sportarten. Unser Team hatte auch keine Rennen in der Ukraine oder Russland geplant. Aber in dem Fall ist klar: Sport sollte grundsätzlich für den Frieden stehen", so Denk.

Das könnte Dich auch interessieren: "Absolut gegen den Krieg": Russischer Radprofi wird Franzose

(SID)

Strade Bianche - der Kampf auf den Schotterstraßen der Toskana

Strade Bianche Superstars auf Schotterpisten: Pogacar und Alaphilippe im Duell GESTERN AM 16:20