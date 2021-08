Gut 70 Kilometer vor dem Ziel ging Weltmeister Julian Alaphilippe in die Offensive. "Unser Plan war, beim zweiten Anstieg zur Bekestraat das Finale zu eröffnen – und das taten wir auch", blickte Remco Evenepoel zurück. "Julian zog enorm durch, ich konnte gerade so an ihm dranbleiben", gab er im Sieger-Interview zu.

Das Vorhaben gelang zunächst, doch mit der Situation gab sich Deceuninck – Quick-Step, das mit einer erstklassigen Besetzung angereist war, nicht zufrieden. Kaum zehn Kilometer später griff Evenepoel selber an.

"Meine Attacke danach saß sofort. Ich zog voll durch, denn ich wusste, dass sie hinter mir auch voll am Limit waren. Ich habe mir die Kräfte gut eingeteilt und konnte mein Tempo halte", zeigte sich der Junioren-Weltmeister von Innsbruck 2018 zufrieden. Trotzdem sank Evenepoels Vorsprung nach einigen Minuten von 60 auf 35 Sekunden.

Vuelta a España Cort Nielsen feiert zweiten Tagessieg - Roglic stürzt erneut VOR 8 STUNDEN

Doch dann bekam er unerwartete Hilfe. Ein Auto war am Streckenrand in Brand geraten, das Rennen musste 28 Kilometer vor dem Ziel für gut zehn Minuten unterbrochen werden. "Als ich auf dem Boden saß, hatte ich kurz die Hoffnung verloren, weil sich das Feld wieder gut gruppieren konnte. Außerdem war es kalt, aber das Problem hatte die anderen auch", sagte Evenepoel, der nach der Pause seinen Weg zum Sieg allein fortsetzte: "Die Organisatoren haben den Restart sehr korrekt geregelt. Ich bekam meine 35 Sekunden zurück und konnte mein Solo fortsetzen."

Remco Evenepoel nach Sieg: "Ich bin wieder zurück"

Obwohl oder vielleicht gerade weil die Verhältnisse nicht einfach waren, konnte das neu gruppierte Feld den Belgier 376 Tage nach dessen folgenschwerem Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt nicht mehr gefährden.

"Auf den letzten 30 Kilometern hatten wir oft Gegenwind, das hat es enorm schwer gemacht. Letztendlich bin ich sehr froh, hier gewonnen zu haben. Ich denke man kann jetzt schon sagen, dass ich wieder zurück bin", freute sich Evenepoel, der nach seinem Sieg auf den Straßen, die im September auch im Programm der Straßen-WM in Flandern stehen, auch zu seinen Weltmeisterschafts-Ambitionen befragt wurde. "Das überlasse ich dem Bondscoach", sagte er zur Rollenverteilung im belgischen Team, in dem mit Wout Van Aert ein Top-Favorit auf die Goldmedaille steht.

Bis zum WM-Straßenrennen am 26. September hat Evenepoel noch ein strammes Programm vor sich. Am Samstag tritt er bei Paris-Brüssel an, zwei Tage später folgt die Benelux Tour (30. August - 5. September).

Es folgen noch Starts bei der Straßen-EM, und zwar im Zeitfahren (9. September) und im Straßenrennen (12. September).

Das könnte Dich auch interessieren: Perfekter Start für Bora: Ackermann gewinnt Auftaktetappe in Schwerin

Überragender Ackermann in Schwerin nicht zu halten: Finale der 1. Etappe

Tour du Poitou-Charentes Sturzpech bei Israel Start-Up Nation: Brändle bricht sich Rippen VOR 12 STUNDEN