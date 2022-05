Geschke verbesserte sich durch seine starken Auftritte am Abschlusswochenende noch bis aufs Podium: Hinter dem Schweizer Gino Mäder (+0:50) wurde er am Ende der sechstägigen Rundfahrt in der Schweiz Dritter (+0:55).

Der bis zum Schlusstag in Führung liegende Rohan Dennis belegte nur Rang 20 im Zeitfahren (+2:12) und rutschte so bis auf Platz sieben (+1:54 Minuten) ab.

Ad

Romandie-Rundfahrt Kletterpartie mit über 4000 Höhenmetern: Highlights der 4. Etappe VOR EINEM TAG

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren:Vader meldet sich nach Wochen im Koma: "Alles von null lernen"

Bora-Hammer bei Bergankunft: So lief das Finale der 4. Etappe

Romandie-Rundfahrt Bora-Hammer bei Bergankunft: So lief das Finale der 4. Etappe VOR EINEM TAG