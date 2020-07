Ventoux-Rennen mit Top-Starterfeld live bei Eurosport

Die letztjährige Premiere des Rennens Mont Ventoux Dénivelé Challenge lockte lediglich zwölf Teams, drei davon aus der WorldTour, in die Provence. Das ist 2020 ganz anders: Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Eintagesrennen zum Mont Ventoux am 6. August, als einer der ersten Wettbewerbe nach dem Neustart statt. Eurosport wird das Duell vieler Stars des Pelotons wieder live übertragen.

Diesmal haben laut einer Meldung der Organisatoren gleich sechs Mannschaften aus der ersten Liga des Radsports ihre Teilnahme zugesagt, nämlich ag2r, Astana, Groupama - FDJ, Cofidis, UAE - Team Emirates und Trek - Segafredo. Dazu kommen starke Zweitdivisionäre wie Arkéa Samsic, B&B Hôtels - Vital Concept oder Total Direct Energie sowie drei Kontinental-Teams, die das insgesamt18 Mannschaften umfassende Feld vervollständigen.

Angeführt wird die Teilnehmerliste von Vorjahressieger Jesus Herrada (Cofidis) und dem damaligen Zweiten Romain Bardet (AG2R La Mondiale), der dem Spanier in einem spannenden Duell unterlag. Zu den diesjährigen Sieg-Kandidaten gehören aber auch Fabio Aru (UEA - Team Emirates), Richie Porte und Bauke Mollema Bauke Mollema (beide Trek - Segafredo), Miguel Angel Lopez (Astana), Bardets Teamkollege Pierre Latour, Guillaume Martin (Cofidis) oder Valentin Madouas (Groupama - FDJ).

Radsport Stars im Anflug: Sonderflieger für Bernal, Quintana & Co 02/07/2020 AM 00:51

Das Rennen wird in Vaison-la-Romaine gestartet. Nach rund 90 Kilometern geht es über Bedoin das erste Mal den Ventoux hinauf - allerdings nur bis zum Chalet Reynard auf rund 1.400 Metern Höhe und damit rund 500 Meter unter dem Gipfel. Es folgt eine Abfahrt über Sault nach Villes sur Auzon, von wo aus es dann erneut via Bedoin in den Schlussanstieg hineingeht, der über die Südseite 20 Kilometer bis zum Ziel am Observatorium führt. Auf den 182 Kilometern des Rennens kommen so rund 4.000 Höhenmeter zusammen.

“Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, wenige Tage nach der Wiederaufnahme der Saison ein so hochwertiges Feld Gruppe zusammenzubringen“, kommentierte Renndirektor Nicolas Garcera die Startliste. “Und mit den beiden Anstiegen des Mont Ventoux haben wir alle Zutaten beisammen, um einen großartigen Kampf in einer tollen Landschaft mitzuerleben."

Direkt zu radsport-news.com

Das könnte Dich auch interessieren: Tour-Test in Frankreich mit Staraufgebot: Bernal im Duell mit Top-Rivalen

Play Icon WATCH Vor einem Jahr: Bardet findet am Ventoux seinen Meister 00:02:39

Play Icon

Radsport "Hart & Härter Challenge" am Großglockner im kostenlosen Livestream VOR 4 STUNDEN