Cyclassics Hamburg fallen 2020 doch aus

Die Hamburger Euro Eyes Cyclassics sind für 2020 nun doch abgesagt worden. Dies teilten die Veranstalter am Montag mit. Ursprünglich war das Hamburger WorldTour-Rennen für den 16. August geplant gewesen. Durch die Corona-Zwangspause im Profisport mussten die Termine neu justiert werden. Für die Cyclassics sprang dann der 3. Oktober heraus. Doch auch dieser Termin kann nicht gehalten werden.

"Leider müssen wir aus Gründen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie und weiteren Gesprächen mit den lokalen Behörden der Stadt Hamburg mitteilen, dass die 2020-Events des Ironman Hamburg, WTS Hamburg und der EuroEyes Cyclassics nicht wie geplant stattfinden können", hieß es in der Pressemitteilung.

In dieser äußerte sich auch der Hamburger Sportsenator Andy Grote und begründete die Entscheidung: "Im Ergebnis mussten wir aber feststellen, dass der rechtliche Rahmen für die Durchführung von größeren Veranstaltungen noch mindestens bis zum 31. Oktober sehr stark eingeschränkt bleiben wird. Die in jedem Fall geltenden Hygieneregelungen und die notwendige Kontaktnachverfolgung wären bei Veranstaltungen mit vielen tausend Zuschauern nicht sicherzustellen gewesen, so dass uns keine andere Wahl blieb."

Hoffnung machte Grote für eine Durchführung der Veranstaltung im kommenden Jahr. "Umso mehr setzen wir gemeinsam mit den Veranstaltern jetzt alles daran, dass die großen Hamburger Sportformate nächstes Jahr wieder wie gewohnt in der Active City stattfinden können", fügte er an.

Abgesagt wurde auch das für den 3. Oktober vorgesehene Jedermannrennen.

