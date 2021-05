Radsport

Andalusien-Rundfahrt: Sturz in die Oliven - Spitzengruppe crasht in der Kurve

Sturz in Spanien: Diese Kurve wird der Spitzengruppe auf der 2. Etappe der Andalusien-Rundfahrt zum Verhängnis, vier Fahrer rutschen in den Olivenhain am Streckenrand. Alle Chancen auf den Tagessieg bei der Ruta del Sol sind damit für dieses Quartett dahin, ein Duo fährt alleine an der Spitze auf dem Weg von Iznájar nach Alcalá la Real über 184,8 Kilometer weiter.

00:00:28, vor 2 Stunden