Radsport

Ruta del Sol: das Finale der Bergankunft auf der Königsetappe in Andalusien

Die 3. Etappe der Andalusien-Rundfahrt war die Königsetappe der Ruta del Sol 2021: Entschieden wurde der Tagesabschnitt im Sprint einer kleinen Gruppe der stärksten Fahrer. Am Ende setzte sich Topfavorit Migel Angel Lopez druch, der "Superman" vom Team Movistar eroberte damit auch das Trikot des Spitzenreiters in der Gesamtwertung des Rennens in Spanien.

00:03:38, vor einer Stunde