Der Österreicher Gregor Mühlberger (Bora - hansgrohe) hat im Bergzeitfahren der 10. Sibiu Tour seinem Teamkollegen Patrick Konrad das Gelbe Trikot abgenommen und steht vor dem Gesamtsieg bei der rumänischen Rundfahrt, die am Abend mit einer Flachetappe endet. Mühlberger deklassierte am Sonntagvormittag auf der 12,5 Kilometer langen Strecke die Konkurrenz.

Gregor Mühlberger absolvierte den 12,5 Kilometer langen und im Schnitt 5,3 Prozent steilen Parcours von Curmatura Stezii hinauf nach Paltinis in der Zeit von 26:11 Minuten und lag damit 1:02 Minuten vor dem zweitplatzierten Schweizer Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation).

Mühlbergers Landsmann Patrick Konrad, als letzter der 123 Fahrer ins Rennen gegangen, wurde mit 1:04 Minuten Rückstand Dritter.

"Ehrlich gesagt, es tut mir leid für Patrick, und ich bin sehr überrascht über mein Ergebnis, auch wenn ich wusste, dass ich in guter Form bin. Das war ein guter 26-Minuten-Test auf dem Zeitfahrrad", sagte der Etappengewinner im Ziel.

Ackermann hat am Abend noch eine Siegchance

Bester deutscher Fahrer war Johannes Adamietz vom Team SKS Sauerland, der nach einem starken Auftritt 2:35 Minuten hinter Mühlberger Vierzehnter wurde.

Im Gesamtklassement liegt der neue Träger des Gelben Trikots, der bereits die Königsetappe am Freitag gewonnen hatte, nun 1:01 Minuten vor Konrad und 1:52 Minuten vor Badilatti. Am Abend bietet sich seinem Teamkollegen Pascal Ackermann in Sibiu die Chance auf einen weiteren Etappensieg.

