Pascal Ackermann (Bora - hansgrohe) ist am dritten Tag der 10. Sibiu Tour seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht geworden. Der 26-jährige Sprinter entschied am Nachmittag die 2. Etappe über 178 Kilometer mit Start und Ziel in Sibiu im Sprint einer rund 20-köpfigen Spitzengruppe souverän vor dem Franzosen Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) für sich.

Damit bescherte Pascal Ackermann seinem Team den zweiten Tagessieg in Folge, nachdem gestern Gregor Mühlberger die Königsetappe gewonnen hatte.

Dritter in Sibiu wurde der Italiener Riccardo Stacchiotti (Vini Zabù - KTM), Rang vier ging an den Rumänen Eduard Grosu (Nippo Delko One Provence). Lars Kulbe vom Team Sauerland wurde als zweitbester deutscher Fahrer Achter.

Ackermanns Anfahrer Selig stürzt

Überschattet wurde das Finale von einem Sturz von Ackermanns Anfahrer Rüdiger Selig, der rund 20 Kilometer vor dem Ziel zu Boden ging.

Keine Veränderungen gab es an der Spitze der Gesamtwertung. Ackermanns Teamkollege Patrick Konrad, der am Freitag an der Bergankunft den zweiten Platz belegt hatte, verteidigte souverän sein Gelbes Trikot und geht als Spitzenreiter in den morgigen Schlusstag, der mit einem Bergzeitfahren beginnt, ehe eine weitere Flachetappe den Abschluss der viertägigen Rundfahrt bildet.

