Publiziert 15/04/2021 Am 11:01 GMT | Update 15/04/2021 Am 11:04 GMT

Der Sturz erinnerte in erschreckender Weise durch auseinanderrückende Absperrgitter an jenen Unfall, nach dem Jakobsen selbst bei der Polen-Rundfahrt im vergangenen August in Lebensgefahr schwebte. Die Türkei-Rundfahrt ist Jakobsens erstes Rennen seitdem.

Auch Etappensieger Mark Cavendish hatte nur kurz gejubelt und sich dann sofort nach seinen Teamkollegen umgeschaut und das Chaos bedrückt betrachtet.

Seine Sorge galt dabei vor allem seinem Teamkollegen Jakobsen. "Für ihn ist es nicht schön so einen Massensturz zu sehen, nach der Ankunft war ich ein bisschen geschockt", gab Cavendish zu.

