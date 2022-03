Der Tour-Sieger und der Weltmeister hatten 28 Kilometer vor dem Ziel attackiert, um sich den Zwischensprint zu sichern und anschließend das Feld in einer kleinen Gruppe für etliche Kilometer auf Distanz gehalten, wurden aber nach langer Verfolgungsjagd wieder gestellt.

Dritter im Massensprint wurde Olav Kooij (Jumbo-Visma) aus den Niederlanden.

Ad

Am Donnerstag sind wieder die Klassementfahrer gefragt, die 202 Kilometer lange Etappe endet in Bellante mit einem steilen Anstieg.

Radsport Fünfter Saisonsieg: Jakobsen kocht Ewan im Sprint ab 27/02/2022 AM 21:41

Der dreimalige Straßen-Weltmeister Peter Sagan trat am Mittwoch zur dritten Etappe nicht mehr an und stieg vorzeitig aus der Fernfahrt aus. Der Slowake war wegen einer Fiebererkrankung bereits geschwächt an den Start gegangen.

Sagan leidet wohl an Fieber und Magenschmerzen

Im Sprintfinale am Vortag hatte Sagan, der seit Winter für das französische Team TotalEnergies fährt, als Vierter sein bislang bestes Saisonergebnis erzielt.

"Es hätte besser, aber auch schlechter laufen können", hatte Sagan noch am Dienstag im Ziel gesagt. Medienberichten zufolge sollen Fieber und Magenschmerzen der Grund für seinen Ausstieg beim "Rennen zwischen den Meeren" sein, das am Sonntag endet. Am 19. März will Sagan beim Klassiker Mailand-Sanremo antreten.

Das könnte Dich auch interessieren:Neuer Dreifachsieg: Jumbo dominiert Zeitfahren bei Paris - Nizza

Tour des Alpes-Maritimes et du Var Ewan glänzt im Eröffnungssprint der Tour du Var 18/02/2022 AM 16:05