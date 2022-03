Wie sein Manager Gabriele Uboldi gegenüber "radsport-news.com" bestätigte, kann Sagan nicht zur 3. Etappe antreten.

"Er hat sich im Bus übergeben müssen und hat Probleme mit der Atmung", erklärte Uboldi, der dabei auch einen Zusammenhang mit der jüngsten Corona-Erkrankung - Sagans bereits zweiter - nicht ausschließen wollte. “Er ist jetzt natürlich tief im Keller“, fügte der Italiener an.

Der 32-jährige Sagan, der nach Uboldis Angaben doppelt geimpft ist, hatte sich Anfang 2021 bereits mit dem Coronavirus infiziert und konnte dadurch erst später und nicht in Top-Form in die Saison einsteigen. Anfang dieses Jahres erkrankte der Slowake erneut an dem Virus und musste auch sein Debüt für TotalEnergies verschieben.

