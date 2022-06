"Mein Körper hat sich immer wieder müde angefühlt und fühlt sich immer noch müde an", schrieb Dumoulin, der zuletzt beim Giro aufgab, am Freitag in einem Statement: "Sobald die Trainingsbelastung höher wurde, habe ich unter Fatigue und Verletzung gelitten, anstatt mich zu verbessern. Seit einiger Zeit existiert ein Missverhältnis zwischen meiner 100-prozentigen Hingabe, allem, was ich für diesen Sport opfere, und dem, was ich zurückerhalte."

Mit seinem Team werde Dumoulin, der erster und einziger niederländischer Sieger einer großen Landesrundfahrt seit dem Tour-Triumph von Joep Zoetemelk 1980 ist, nun einen Plan für die kommenden Monate erstellen.

Ad

Ein großes Ziel seien weiterhin die Weltmeisterschaften in Australien im September.

Critérium du Dauphiné Critérium du Dauphiné: Alle Teams und Fahrer im Überblick VOR 3 STUNDEN

Auf die Pause im vergangenen Jahr nahm Dumoulin noch einmal Bezug. "Ich war Ende 2020, Anfang 2021 ein Schatten meiner selbst und musste mir über meine Zukunft klar werden", schrieb er: "Ich habe mich entschieden, meine Karriere fortzusetzen, einerseits weil ich eine große Leidenschaft für das Radfahren empfinde, andererseits weil Olympia so lange in meinem Fokus stand."

Auszeit gab Dumoulin zu denken

Als er im Januar 2021 seine Auszeit bekannt gab, zeigte sich Dumoulin immens niedergeschlagen. "Ich habe es jedem recht machen wollen, wollte, dass mein Team, meine Teamkollegen, die Sponsoren, meine Familie glücklich sind. Dabei habe ich mich selbst etwas vergessen", sagte er: "Die Frage, was ich selbst will, ob ich überhaupt noch Radprofi sein will, hat sich mir in den letzten Monaten immer wieder gestellt, und ich habe keine Zeit dafür gefunden, sie zu beantworten."

Dumoulin hatte 2011 als Profi debütiert, bei großen Landesrundfahrten gewann er neun Etappen und beendete Tour, Giro sowie Vuelta jeweils unter den Top 10. Sein bestes Ergebnis bei der Frankreich-Rundfahrt war Platz zwei (2018).

Das könnte Dich auch interessieren: Critérium du Dauphiné: Alle Teams und Fahrer im Überblick

(SID)

Roche blickt auf Giro 1987 zurück: Teamkollegen als Rivalen um Rosa

Giro dell'Appennino Meintjes düpiert die Konkurrenz - Zimmermann auf dem Podest VOR EINEM TAG