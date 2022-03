"Jeden Tag sehe ich die schrecklichen Bilder aus der Ukraine im Fernsehen, und es fühlt sich so falsch an, auf der Couch zu sitzen und diese Situation zu akzeptieren", schrieb Martin bei Instagram: "Es ist nicht einfach, mich von der größten Trophäe meiner Karriere zu trennen. Aber angesichts von Millionen Menschen, die fast alles verloren haben, will ich es wirklich tun."

Er empfinde "tiefsten Respekt" vor den Menschen, die den Schutzbedürftigen helfen: "Den ukrainischen Kindern und ihren Familien. Ich will auch meinen kleinen Anteil leisten."

Ad

Die Auktion läuft bei unitedcharity.de noch bis zum 9. April. Aus "tiefstem Herzen" hoffe er, so Martin, "dass die Menschen in der Ukraine ihren Frieden und ihre Freiheit bald zurückbekommen".

Radsport Martin kritisiert Sturz-Verursacherin: "Menschlichkeit würde gebieten..." 01/01/2022 AM 18:33

Der Cottbuser hatte die Silbermedaille bei den Sommerspielen 2012 im Einzelzeitfahren gewonnen. In seiner großen Karriere krönte er sich unter anderem auch viermal zum Zeitfahr-Weltmeister, fünf Etappen der Tour de France entschied er zudem für sich. Viermal wurde er zu Deutschlands Radsportler des Jahres gewählt, bevor er 2021 seine Laufbahn beendete.

Das könnte Dich auch interessieren:Ukraine-Hilfe: Ullrich versteigert Tour-Rad von 1998

(SID)

Thank you, Tony - Seriensieger Martin bei WM gewürdigt

Radsport "Ich bin echt sprachlos": Martin mit harter Kritik wegen Stürzen 23/12/2021 AM 19:49