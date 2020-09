Als junges Mädchen sah Lisa Brennauer die Tour de France im TV und träumte von Etappensiegen und dem Gelben Trikot. "Ich dachte: Wow, da möchte ich gerne mal fahren. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob das überhaupt geht", sagte Brennauer dem "SID".

Aus dem jungen Mädchen von einst ist eine der erfolgreichsten deutschen Radfahrerinnen geworden. Weltmeisterin auf der Straße, Vize-Weltmeisterin auf der Bahn - die 32-Jährige hat viel erreicht. Nur das mit der Tour de France, das hat noch immer nicht geklappt. Die Chance auf das Maillot jaune hat sie nie bekommen. Eine Tour de France der Frauen existiert nicht mehr. Doch warum? "Ich weiß es auch nicht", sagte Brennauer, "wir wären bereit dafür."

Tour de France Chance aufs Tour-Podium dahin: Buchmann gibt neues Ziel aus VOR 16 STUNDEN

"Gehacke" nach dem Ruhetag: Eisel erwartet hektische 10. Etappe

Der Giro Rosa, die Italien-Rundfahrt der Frauen, ist das derzeit wichtigste Etappenrennen. Es findet parallel zur Tour der Männer statt, in diesem Jahr fällt der Startschuss am kommenden Freitag, neun Etappen stehen an, die längste über 170 km. Brennauer ist für das Team Ceratizit-WNT dabei.

Brennauer: "14-tägige Tour wäre der nächste Schritt"

Doch das Rennen nimmt die breite Öffentlichkeit kaum wahr. Eine Frankreich-Rundfahrt, ins Programm des Männer-Rennens integriert, würde den Sport dagegen auf ein neues Level heben. Zuschauer, Medienpräsenz, Infrastruktur - bei der Tour ist alles vorhanden.

"Ich könnte mir vorstellen, dass es eine 14-tägige Tour wird, das wäre der nächste Schritt", sagte Brennauer: "Wir haben bei einigen Eintagesrennen den gleichen Zielort, aber einen anderen Startort als die Männer." Dies, glaubt sie, könnte sich über einen längeren Zeitraum bei der Frankreich-Rundfahrt umsetzen lassen: "Die Etappen müsste man nicht in voller Länge fahren."

Die deutsche Top-Fahrerin ist mit ihren Gedanken nicht allein. "Wir würden definitiv von einer Frauen-Tour profitieren. Daran gibt es keine Zweifel", sagte auch Elizabeth Deignan. Die britische Radrennfahrerin gewann am Tag des Tour-Auftakts im "Rahmenprogramm" der Männer-Rundfahrt in Nizza das Eintagesrennen "La Course", in einem spektakulären Sprint wohlgemerkt.

Tour 2022: ASO arbeitet daran

Das Rennen gibt es seit 2014 und wird vom mächtigen Tour-Veranstalter ASO organisiert. Bislang hat es eher den Charakter eines Appetitanregers für den Hauptgang.

Dabei hat sich der Frauen-Radsport in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Der Weltverband hat eine eigene WorldTour-Serie etabliert, die Teams sind zunehmend professionalisiert, es wird ein Mindestgehalt gezahlt, die Athletinnen genießen Sicherheiten wie eine Gehaltsfortzahlung im Falle einer Schwangerschaft.

Sensationeller Tigersprung: So stürmte Ackermann zum Auftaktsieg

Die ASO hat die positive Entwicklung lange stiefmütterlich behandelt - und will dies korrigieren. Der Ruf der Frauen wird offenbar gehört. Die ASO soll an einem Etappenrennen in Frankreich ab 2022 arbeiten. Dies deutete UCI-Präsident David Lappartient zuletzt an.

"Tour de France": Name noch unsicher

"Die ASO hat mir versichert, dass sie dazu bereit ist. Ob das Rennen dann den Namen 'Tour de France' tragen wird, ist aber noch unklar", sagte Lappartient: "Es ist für die Entwicklung des Frauen-Radsports ein großer Schritt nach vorne."

Eine Neuauflage der Frauen-Tour - es gab das Rennen zwischen 1984 und 2009 in verschiedenen Formaten - hätte nur Vorteile - für Veranstalter, Fahrerinnen und Fans, glaubt Brennauer. "Wir können tollen Radsport liefern, Radsport, den man anfassen kann, der Spaß macht und spannend ist", sagte sie, "das bei einer mehrtägigen Rundfahrt zeigen zu können, das wäre ein großer Traum."

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Keine Coronafälle im Tour-Feld: Alle Fahrer weiter im Rennen

Schockmoment im Finale: Heftiger Sturz bei Tirreno-Adriatico

Tour de France Voigt-Kolumne: Titelverteidiger Bernal muss ums Podium kämpfen VOR 17 STUNDEN