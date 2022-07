Vos konnte ihr auf dem zweiten Teilstück erobertes Gelbes Trikot verteidigen. Zeitgleiche Dritte wurde die Südafrikanerin Asleigh Moolman-Pasio (SD Worx) vor den Italienerinnen Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) und Silvia Persico (Valcar - Travel Service) sowie der Polin Kasia Niewiadoma (Canyon - SRAM).

Großes Pech hatte die Deutsche Meisterin Liane Lippert (DSM), die im Finale an zweiter Position in der Spitzengruppe fahrend stürzte und so 2:01 Minuten hinter der Tagessiegerin nur 13. wurde.

Ad

Eine Position vor der Friedrichshafenerin belegte die Schweizerin Elise Chabbey (Canyon - SRAM / +1:31) den elften Platz. Überraschend büßte auch Top-Favoritin Annemiek van Vleuten (Movistar) in der Schlusssteigung 20 Sekunden ein und musste sich mit Rang zehn begnügen.

Tour de France Femmes Fiese Stürze bei der "Tour de Femmes": "Nicht mit dem Leben der Fahrerinnen spielen" VOR 5 STUNDEN

Im Gesamtklassement baute Vos ihre Führung gegenüber Persico auf 16 Sekunden aus, Niewiadoma folgt zeitgleich auf Rang drei vor Longo Borghini (+0:21) und Moolman (+0:51). Van Vleuten ist mit 1:14 Minuten Rückstand Neunte, Lippert belegt hinter Chabbey (+2:20) den zwölften Rang (+2:55).

Das könnte Dich auch interessieren: Zigart setzt auf Edelfan Pogacar: Traumpaar verzückt die Tour de France

Bitter: Lippert und Vollering rutschen in Führung liegend weg

Tour de France Femmes Highlights: Vos hält Gelb nach großem Kampf - Van Vleuten lässt Federn VOR 25 MINUTEN