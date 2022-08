Tour de France Femmes

Nachdem ein starkes Stechen im Kopf ihr trotz starker Schmerzmittel weiterhin Probleme bereitete, wurde die 25-Jährige nach Tübingen verlegt, wo nach weiteren Untersuchungen ein dritter Wirbelbruch sowie eine gebrochene Rippe und ein Bruch im Hinterkopf festgestellt wurden.

"Jetzt kann ich sagen: Gott sei Dank, dass ich noch lebe und in ein paar Wochen wieder 100 Prozent gesund werde. Ich brauche keine Operation, ich kann konservativ behandelt werden", so die Weltmeisterin in der Mannschaftsverfolgung, die sich aktuell wieder auf dem Weg der Besserung befindet:

"Aktuell kann ich schon aus dem Bett aufstehen und in Begleitung gehen. Der Plan ist, das Krankenhaus in wenigen Tagen zu verlassen", schrieb sie.

"Ich werde stärker zurückkommen!", versprach sie abschließend.

