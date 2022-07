Gekrümmt lag Süßemilch am Bordsteinrand, fast regungslos, auf der zweiten Etappe hatte es die deutsche Bahn-Weltmeisterin in der Schlussphase heftig erwischt . In Folge einer Kettenreaktion krachte die 25-Jährige auf den Asphalt und verletzte sich schwer, die "Tour de France Femmes" ist für Süßemilch früh vorbei.