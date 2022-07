Demi Vollering (Team SD Workx) sorgte als Zweite im Ziel mit 30 Sekunden Rückstand für einen niederländischen Doppelsieg hinter der Movistar-Überfliegerin. Dritte wurde die Italienerin Silvia Persico (Valcar/+1:43 Minuten).

Auf den 123 Kilometern von Lure zur Super Planche des Belles Filles legte Van Vleuten mit dem zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden nach und ließ keinen Zweifel daran, wem das "maillot jaune" am Ende der vor einer Woche in Paris gestarteten Rundfahrt nicht zu nehmen sein würde. Drei Radwechsel auf dem Weg zum Schlussanstieg brachten sie nicht aus dem Konzept, auf ihrer gelben Rennmaschine war sie nicht zu stoppen.

Ad

In der Gesamtwertung lag die 39-Jährige 3:48 vor Vollering und sogar 6:35 vor Katarzyna Niewiadoma aus Polen vom Rennstall Canyon//SRAM-Racing. Für van Vleuten war es anch Olympia-Gold, WM-Titeln in Zeitfahren und Straßenrennen sowie vielen Siegen bei Klassikern und Rundfahrten die Krönung ihrer langen Laufbahn.

Tour de France Femmes Steile Rampe als Tour-Finale: Die Super Planche des Belles Filles VOR 9 STUNDEN

Beste Deutsche am Ende der Rampe mit bis zu 24% Steigung war Liane Lippert (DSM/+3:01) als Zehnte. In der Endabrechung bedeutete dies den 16. Rang für sie mit 29:49 Rückstand zur Gesamtsiegerin.

Das Bergtrikot ging an Vollering, die Punktewertung mit Marianne Vos (Jumbo) ebenso an eine Niederländerin wie die Nachwuchswertung mit Shirin van Anrooij. In der Teamwertung aber lag der deutsche Canyon-Rennstall vorne.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren: Mit vielen Stars: Das ist das vorläufige BDR-Aufgebot für die Heim-EM

Tour de France Femmes Tour de France Femmes, 8. Etappe: Schlussetappe zum Hammer-Anstieg VOR 18 STUNDEN