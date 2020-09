Keine Bergwertung und ein Zwischensprint. Topografisch beitet diese 10. Etappe tatsächlich kaum Highlights. Doch die Strecke führt den ganzen Tag am Atlantik entlang und ist mit zahlreichen kleinen Richtungswechseln gespickt. Sollte der Seewind kräftig von Westen her wehen, dürfte das Peloton einen nervösen Tag erleben, bei dem vor allem die Klassementfahrer viel zu verlieren haben.

Der Zwischensprint wird in Châtelaillon-Plage 39 Kilometer vor dem Ziel abgenommen. Nachdem es in den zwei Tagen vor dem Ruhetag keine wirkliche Chance für die Sprinter gab, zu punkten, dürften die schnellen Männer heiß darauf sein, auch schon vor dem Ziel Zähler für das Grüne Trikot zu sammeln.

Bei Eurosport wird auch die 10. Etappe der Tour de France 2020 am Dienstag, 8. September in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 13:45 Uhr. Als Experten sind die Insider und Ex-Profis Rolf Aldag und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 10. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!