Publiziert 24/06/2021 Am 17:11 GMT | Update 25/06/2021 Am 07:12 GMT

Vom 26. Juni bis 18. Juli steht die Tour de France 2021 auf dem Programm. Eurosport begleitet Euch in Zusammenarbeit mit radsport-news.com durch die gesamte Frankreich-Rundfahrt.

Die Tour 2020 stand ganz im Zeichen der Slowenen. Titelverteidiger Tadej Pogacar und sein Landsmann Primoz Roglic sind auch in diesem Jahr die Topfavoriten.

Nach seinem Sturz beim Giro d'Italia bestreitet Emanuel Buchmann anders als zunächst geplant doch die Tour. Der Profi von Bora-hansgrohe will aber hauptsächlich Helferdienste für den Niederländer Wilco Kelderman leisten.

Andere deutsche Stars fehlen. Pascal Ackermann wurde nicht nominiert. Lennard Kämna schlägt sich mit den Nachwirkungen einer Virusinfektion herum. Maximilian Schachmann verzichtet, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.

Tour de France 2021 live im TV

Eurosport 1 überträgt jede Etappe der Tour de France 2021 in voller Länge live im TV. Hier sind wir vom Startschuss in Brest bis zum letzten Sprint in Paris für Euch live dabei.

Tour de France 2021 | Alle Etappen

Tour de France 2021 im Livestream

Die Tour de France könnt ihr auch komplett und in voller Länge im Livestream im Eurosport Player mitverfolgen. Auf einem Bonuskanal sind wir hier auch dann für euch dabei, wenn im TV gerade Werbung laufen sollte. Ihr verpasst also im Eurosport Player keine Sekunde der Tour de France.

Tour de France 2021 im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Live-Ticker zu allen Etappen der Tour de France an.

Zu den Livetickern:

