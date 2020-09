Tour de France

Lennard Kämna (Bora - hansgrohe / Etappensieger): "Ich freue mich riesig. Das Team hat so hart garbeitet und wir hatten so viele Rückschläge zu verarbeiten. Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Mein Teamkollege Daniel hat mich schön aus dem Wind gehalten. Ich wusste, dass Ineos was probieren wird am letzten Berg. Mir war klar, dass ich alleine ankommen muss. Über die Kuppe bin ich dann All-In gegangen und ich wusste, dass mich im Flachen so gut wie keiner einholen kann, wenn ich mich klein mache und voll drauf trete. Das kann ich sehr gut, das ist meine größte Stärke."