Auf drei Mannschaften verteilt, würden sich Chris Froome, Geraint Thomas und Egan Bernal sicher einen packenden Kampf um den Toursieg 2020 liefern. Stattdessen gehören alle dem Team Ineos an, wo sich die Luxus-Frage stellt: Wer wird Kapitän? "Es ist ein Problem, das sie sich bei Ineos selbst geschaffen haben", urteilte Tour-Legende Bernard Hinault gegenüber dem "Algemeen Dagblad" nüchtern.

"Sie haben die besten Fahrer verpflichtet, um die Tour jedes Jahr zu gewinnen. Nun wollen alle drei die Tour gewinnen", glaubt Bernard Hinault, der nach seinem Karriereende bis 2018 jedes Jahr die Tour in verschiedenen Positionen begleitete.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Giro d'Italia Statt Budapest: Neuer Startort des Giro 2020 steht angeblich fest 07/06/2020 AM 14:56

Der Franzose kritisierte, dass es nun zu teaminternen Diskussionen um die Führungsrolle besonders zwischen Titelverteidiger Bernal, der seine Ansprüche angemeldet hat, und Froome kommt, der mit dem fünften Toursieg zu den Rekordgewinnern Hinault, Jaques Anquetil, Eddy Merckx und Miguel Indurain aufschließen möchte.

Hinault über Froomes Zukunft: "Ineos verlassen oder bleiben!"

"Es liegt an der Teamleitung, diese Entscheidungen (über die Kapitänsrolle, d. Red.) zu treffen, aber das haben sie in der Vergangenheit nicht getan. Die Entscheidung über die Leaderrolle muss nun in den Bergen fallen", erklärte Hinault, der viel von Bernal erwartet, aber Froome nicht abschreibt. "Ich denke immer noch, dass Froome es (den Toursieg, d. Red.) in sich hat. Bernal ist der Fahrer der Zukunft, Froome muss auf die Tour warten. Er muss sich dann für seine Zukunft entscheiden: verlassen oder bei Team Ineos bleiben!"

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Falls sich der in Kenia geborene Brite in diesem Jahr gegen seine Teamkollegen nicht durchsetzen kann, rät Hinault: "Froome ist besser dran, zu einem anderen Team zu gehen, falls er wegen mangelnder Unterstützung nicht gewinnen kann. Dann muss er zu einem Team gehen, in dem er der einzige Anführer bei der Tour ist."

Das könnte Dich auch interessieren: Offiziell: Radklassiker Eschborn-Frankfurt fällt 2020 aus

Play Icon WATCH "Mit dem Rücken zur Wand!" Froome über seinen epischen Angriff beim Giro 2018 00:20:45

Tour de France Doppelspitze: Mit diesen Kapitänen geht Movistar in die Tour 04/06/2020 AM 13:42