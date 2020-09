Fast vom Start weg hatte Bora die Initiative ergriffen und mit voller Kraft schon am ersten Anstieg für richtig Alarm gesorgt. Der Plan, die reinen Sprinter anzuhängen und Peter Sagan damit ins Grüne Trikot und zum Etappensieg zu führen, ging aber nur teilweise auf. Denn ein technisches Problem im Zielsprint sorgte dafür, dass der Slowake nicht in die Top Ten kam:

"Ich einfach Pech, dass die Kette vom Ritzel gesprungen ist. Ich habe dadurch viele Punkte liegen lassen, aber was will man machen, so ist der Radsport", so Sagan lakonsich.