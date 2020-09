Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe): "Es ging heute sehr schlecht. Am ersten Anstieg war ich schon wirklich am Limit. Ich habe alles gegeben, aber mehr einfach nicht möglich."

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Etappensieger): "Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg, das Team hat super gearbeitet. Und ich wollte im Sprint so viel Bonifikation wie möglich gewinnen. Zum Sprint selbst kann ich gar nichts sagen, ich habe einfach Vollgas gegeben. Die Tour läuft bisher sehr gut für uns mit zwei Etappensiegen, nur auf einer Etappe auf der Windkante, da habe ich einen Fehler gemacht."

Primoz Roglic (Jumbo-Visma / Gelbes Trikot): "Es ist ein außergewöhnliches Gefühl, Gelb zu tragen. Es ist das erste Mal für mich. Das ist ein Lebenstraum für alle, die Rad fahren. Die Dinge ändern sich aber nicht. Wir müssen konzentriert bleiben. Heute habe ich ein starkes Finish gezeigt. Am Ende war es sehr knapp und gegen Tadej hat es nicht ganz gereicht. Es war trotzdem ein sehr schöner Tag für uns. Wir haben nicht jeden Tag die Chance, das Gelbe zu tragen. Daher müssen wir heute stolz sein, es zu haben. Aber was zählt ist es in Paris zu haben."