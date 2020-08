Radstar Emanuel Buchmann ist nach seinem schweren Sturz beim Critérium du Dauphiné wieder ins Training eingestiegen und sieht seinem Tour-Start zuversichtlich entgegen. "Der Schmerz in meinem Rücken ist immer noch da, aber auf dem Rad ist es besser als beim Gehen. Ich kann leicht trainieren, es geht jeden Tag besser", meldete der 27-Jährige vom Team Bora-hansgrohe per Instagram.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

"Im Moment liegt der Fokus auf Physiotherapie, aber ich bin optimistisch, dass für die Tour de France alles in Ordnung sein wird", so Emanuel Buchmann, der bei der am 29. August in Nizza beginnenden Frankreich-Rundfahrt (täglich live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) einen Podestplatz anpeilt. Aktuell ist er in einem Höhencamp im italienischen Livigno.

Tour de France Bitterer Rückschlag für Jumbo-Visma: Kruijswijk verpasst die Tour GESTERN AM 09:37

Buchmann war am Samstag bei der Tour-Generalprobe in Frankreich auf einer Abfahrt heftig zu Fall gekommen, hatte sich zwar keine Brüche, aber starke Prellungen an Rücken und Gesäß zugezogen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Niermann sieht Tour ohne Froome und Thomas als Chance für Ineos

(SID)

Play Icon WATCH Gilbert beim Heimspiel geschlagen: Démare macht Gesamtsieg perfekt 00:02:13

Tour de France Voigt analysiert die Ineos-Überraschung: "Hätte Thomas mit zur Tour genommen" GESTERN AM 06:58