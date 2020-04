Die Streckenvorstellung des Auftaktzeitfahrens der Tour de France 2021 in Kopenhagen

Plangemäß soll die Tour de France 2021 am Freitag, den 2. Juli mit einem Zeitfahren in Kopenhagen beginnen, gefolgt von zwei weitere Etappen durch Dänemark. Im Sommer 2021 werden aber wegen der Corona-Pandemie nötig gewordenen Verschiebung der Fußball-EM (EURO) allerdings auch mehrere Spiele in Kopenhagen ausgetragen, was die Planer in der dänischen Hauptstadt vor Probleme stellen dürfte.

Nach jetzigem Stand würde zwischen dem letzten Fußballspiel in Kopenhagen und dem Grand Départ weniger als eine Woche liegen, in der allerdings viele Tour-Veranstaltungen wie etwa die offizielle Teampräsentation stattfinden sollen.

Wie es in dänischen Medien hieß, zweifelten die zuständigen Behörden daran, dass sich beide sportlichen Großveranstaltungen innerhalb dieses engen Zeitrahmens stemmen ließen. Der Europäische Fußballverband UEFA will spätestens am Donnerstag dieser Woche eine Entscheidung über die zwölf EURO-Austragungsorte treffen. Neben Kopenhagen sind Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow, London, München, Rom und Sankt Petersburg vorgesehen.

Katalonien-Rundfahrt Jubiläums-Ausgabe muss warten: Katalonien-Rundfahrt für 2020 endgültig abgesagt VOR 3 STUNDEN

ASO bestätigt Termine für dänische Etappen

Wie der dänische Ausrichter der Grand Départs allerdings betonte, habe die ASO bestätigt, dass die festgelegten Termine eingehalten würden. “Ich habe erst vor ein paar Tagen mit dem Chef für ausländische Angelegenheiten bei der Amaury Sport Organisation, Cyrille Tricart, gesprochen, und bei dieser Gelegenheit hat er unterstrichen, dass die Termine für die dänischen Etappen am 2., 3. und 4. Juli unter keinen Umständen geändert werden“, erklärte Tour-Start-Direktor Alex Pedersen gegenüber der Zeitung "Politiken".

Für das kommende Jahr sind gleich drei sportliche Großveranstaltungen geplant: zunächst die EURO (11. Juni - 11. Juli), danach die Tour de France (2. - 25. Juli) und schließlich die Olympischen Spiele (23. Juli - 8. August).

Das könnte Dich auch interessieren: "Kann die Tour gewinnen": Merckx sagt Van der Poel große Zukunft voraus

(SID)

Play Icon WATCH Aldag, Eisel, Kittel: Drei Experten, drei Meinungen zur Tour 2020 00:28:33

Radsport Lieferung wird zur Trainingssession: Radprofi Marengo fährt Essen aus VOR 8 STUNDEN