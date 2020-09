Sloweniens renommierteste Tageszeitung "Delo" widmete auf ihrer Webseite Tadei Pogacar nach dem Coup an der Planche des Belles Filles die ersten fünf Geschichten.

Es musste also etwas Großes passiert sein, und so war es auch. Der 21-jährige Radprofi vom UAE Team Emirates hatte auf der 20. Etappe im Einzelzeitfahren sensationell das Gelbe Trikot erobert - und dabei Landsmann Primoz Roglic ins Tal der Tränen geschickt.

"Ich glaube ich träume!" Pogacar entreißt Roglic Gelb am letzten Berg

Was für eine Geschichte für die Sportnation Slowenien.

Die Tatsache, dass erstmals in der Geschichte des wichtigsten Radrennens der Welt ein slowenischer Fahrer das Gelbe Trikot auf den Champs-Élysées spazieren fährt, ist freilich nicht die große Überraschung. "Roglic hat richtig gut ausgesehen während der ganzen Tour", konstatierte Pogacar. Es hätte niemanden verwundert, hätte der ehemalige Skispringer den Sprung aufs oberste Treppchen in Paris geschafft.

Die raffinierte Wendung im Drehbuch dieser so besonderen Tour de France sah allerdings vor, dass das Maillot Jaune auf der vorletzten Etappe noch einmal den Besitzer wechselt. "Slowenische Wende", titelte "Delo" und griff bei der Einordnung in die Geschichte des Radsports ins oberste Regalfach. "Pogacar ist Indurain und Pantani in einem."