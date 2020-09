Es war bereits stockdunkel über der Planche des Belles Filles, als Tadej Pogacar in der endlosen Fragerunde nach seiner Wahnsinnsfahrt auf den Tour-Thron sehr nachdenklich wurde. "Ich bin doch nur ein Junge aus Slowenien. Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll", meinte der noch 21-Jährige schüchtern, nachdem er die Radsport-Welt aus den Angeln gehoben hatte: "Ich möchte Spaß haben, das Leben genießen, die kleinen Dinge. Schon diese Pressekonferenz ist zu groß für mich."

Während in den Kneipen der slowenischen Hauptstadt Ljubljana der erste Tour-de-France-Champion der kleinen Alpennation mit reichlich Pivo begossen wurde und die Zeitungen ihren "Turbo-Pogi" feierten, wusste der jüngste Sieger der Frankreich-Rundfahrt seit 1904 nicht, wie ihm geschah: "Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass ich hier in Gelb sitze. Ehrlich, ich habe dafür keine Worte."

Pogacars unerwartetes Meisterstück beim hammerharten Bergzeitfahren an der "Planke der schönen Mädchen", wo er seinem Landsmann Primoz Roglic den Tour-Sieg entriss, versetzte die Radsport-Welt in Schockstarre. "Er war viel besser als ich, er verdient das so sehr", sagte der unterlegene Roglic. Eine Erklärung, für das am Samstagnachmittag in den Vogesen Geschehene hatte auch er nicht.