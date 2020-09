Eine Situation, die Martin auch aus dem anderen Blickwinkel kennt. Als er etwa bei Katusha-Alpecin fuhr, habe man ähnlich auf Teams wie Astana oder Sky geschaut und überlegt: "Puh, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Jetzt stehen wir dort mit breiter Brust am Start und wissen: Wir sagen euch allen, wie weit ihr heute kommt."

Der Gesamtsieg mit Roglic ist das klare Zie für Martin, der die Chancen auf das "maillot jaune" in Paris als sehr aussichtsreich einschätzt: "Aktuell stehen für uns alle Ampeln auf Grün, und es spricht nichts dagegen, dass wir die Form bis Paris halten könnten", so der mehrfache Zeitfahr-Weltmeister.

Seinen Kapitän erlebt Martin ruhig und entschlossen: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn schon mal unsicher oder nervös gesehen hätte. Mir kommt es so vor, als ob der ganze Druck bei ihm gar nicht ankommen würde", was in der Hektik der Tour-Etappen ein wichtiger Vorteil sein kann.