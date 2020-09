Der Etappenauftakt ist topografisch wenig anspruchsvoll und so werden die Favoritenteams ihre Kapitän lange beschützen und vor dem Col de la Lusette in Stellung bringen. Am Lusette selbst wird das Feld auseinanderreißen, doch ob die Klassementfahrer eine Attacke wagen, ist ungewiss. Vor allem bei Gegenwind könnten sich die verbleibenden 13,5 Kilometer zum Ziel als zu schwer erweisen, um Zeit auf die Gegner gutzumachen. Möglich also, dass sich ein kletterstarker Ausreißer den Etappensieg holt und die Favoriten erst ganz am Ende um das Gelbe Trikot kämpfen, wo die Abstände ja sehr knapp sind.