"Auf der Abfahrt, nachdem ich den Zielstrich überquert hatte, bin ich hinter einem Hobbyfahrer gefahren, der sich in einer Kurve versteuerte und 20 Meter in die Tiefe stürzte. Es hat 20 Minuten gedauert, um diesem Mann helfen zu können. Wir haben dann auch noch zusätzliche Hilfe gerufen, da der Mann ziemlich mitgenommen war", so der Belgier, der anfügte: "Wir selbst erleben ja auch solche Dinge."

Damit spielte er auf seinen schweren Sturz bei der Tour de France 2018 an, als er selbst in der Abfahrt vom Col de Portet d`Aspet über eine kleine Mauer in die Tiefe stürzte, nachdem er sich ebenfalls in einer Kurve versteuert hatte.

Wie schwer sich der gestürzte Hobbyfahrer verletzte, ist nicht bekannt.

