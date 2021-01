Démare, der insgesamt fünf Tagessiege bei der Italien-Rundfahrt feierte, will sein Konto bei der Tour aufbessern, bei der ihm bisher zwei Etappenerfolge (2017, 2018) gelangen. “Darüber wurde bereits gesprochen. Wir werden sehen, wie es ausgeht, aber ich sehe mich nächstes Jahr bei der Tour de France“, sagte der Französische Meister nach dem Ende der Saison 2020, in der er 14 Siege feierte, so viele wie keiner seiner Konkurrenten.