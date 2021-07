Am schwersten der fünf Anstiege des Tages, einer Bergwertung der 2. Kategorie mit bis zu 18% Steigung, wurde 25 Kilometer vor dem Ziel bei den Ausreißer wie auch aus dem Hauptfeld heraus attackiert und erbittert um jede Sekunde gekämpft.

Der von seinem Sturz schwer gezeichnete Primoz Roglic verlor dabei den Anschluss an die anderen Podiumskandidaten, während Ineos-Kapitän Richard Carapaz dort in die Attacke ging und sich von Tadej Pogacar absetzte, am Ende aber wieder gestellt wurde.

Van der Poel und Wout Van Aert kamen in der ersten kleinen Verfolgergruppe hinter dem Tagessieger ins Ziel und bauten damit ihre Spitzenpositionen in der Gesamtwertung deutlich aus, sie nahmen den Topfavoriten in der Gesamtwertung heute 3:25 Minuten ab. Nur 20 Fahrer kamen in der Gruppe rund um Pogacar ins Ziel in Le Creusot.

Auf der mit fast 250 Kilometern längsten Etappe dieser Tour de France 2021 setzte sich in der ersten Rennstunde auf der Windkante eine starke Gruppe mit 29 Fahrern ab, die den Tagesabschnitt bestimmen sollte und die verbleibenden Favoriten im Hauptfeld mächtig unter Druck setzte.

Mit Mathieu van der Poel im Gelben Trikot, Belgiens Meister Wout Van Aert, Ex-Toursieger Vincenzo Nibali, dem Österreicher Patrick Konrad, Simon Yates oder auch Mark Cavendish im Grünen Trikot war die Gruppe extrem gut besetzt und erarbeitete sich zwischenzeitlich über sieben Minuten Vorsprung.

Das Team von Topfavorit Tadej Pogacar musste stundenlang alleine die Verfolgungsarebit leisten, um den Abstand in Grenzen zu halten.

Am Wochenende wartet am Samstag die erste Bergetappe in den Alpen und Sonntag die erste Bergankunft dieser Tour im Wintersportort Tignes.

Mehr in Kürze!

