Für Cavendish, der nach drei schweren Jahren in dieser Saison wieder bei seinem Ex-Team Deceuninck – Quick-Step angeheuert hatte, war es der erste Tour-Etappensieg seit fünf Jahren – und insgesamt die Nummer 31. Damit fehlen nur noch drei Tageserfolge zum ewigen Rekord von Eddy Merckx.

Durch den Etappensieg und die Tatsache, dass er auch beim Zwischensprint schon 15 Punkte eingesammelt hatte, übernahm Cavendish auch die Führung in der Punktewertung und nahm seinem Teamkollegen Julian Alaphilippe das Grüne Trikot ab.

Während van der Poel Gelb behielt und Cavendish Grün übernahm, blieb das Gepunktete Trikot des besten Kletterers auf den Schultern des Niederländers Ide Schelling (Bora – hansgrohe). Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) behauptete das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers.

Etappe beginnt mit Protest des Pelotons

Zu Rennbeginn hielt das Peloton kurz nach der Passage von Kilometer 0 für eine knappe Minute an, um wegen des Sturzfestivals im Finale der 3. Etappe zu protestieren. Den Protest hatte die Fahrergewerkschaft CPA vor der Etappe bereits angekündigt, trotzdem wollten einige Fahrer aber zunächst nicht anhalten und es dauerte einen Moment, bis André Greipel als Wortführer seine Kollegen zum Zusammenhalt überredet hatte.

Nah dem Protest rollte das Peloton zunächst zehn Kilometer ruhig dahin, bevor dann Brent van Moer (Lotto Soudal) attackierte und mit dem Franzosen Pierre-Luc Périchon (Cofidis) das Ausreißerduo des Tages bildete. Die Beiden fuhren den ganzen Tag zu zweit an der Spitze, wurden vom meist durch Deceuninck – Quick-Step, Alpecin – Fenix und Groupama – FDJ angeführten Peloton aber nie weit weggelassen.

Trotzdem machten sie den Zwischensprint 36 Kilometer vor dem Ziel – die einzige Sonderwertung des Tages – noch unter sich aus, während im Peloton 1:15 Minuten dahinter Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step) vor seinem Anfahrer Michael Morkov und dem Franzosen Nacer Bouhanni (Cofidis) die meisten Punkte einsammelte.

Van Moer erst auf den letzten Meter eingefangen

14 Kilometer vor dem Ziel schüttelte van Moer seinen Begleiter Périchon ab und setzte zum Solo an, um sich der Jury als kämpferischster Fahrer des Tages zu empfehlen. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Vorsprung auf das Hauptfeld nur noch 45 Sekunden und tatsächlich vergrößerte van Moer die Lücke nochmal auf eine Minute.

Diesen Abstand hielt er bis sieben Kilometer vor dem Ziel in beeindruckender Manier konstant. Dann aber beschleunigte das Peloton in der direkten Sprintvorbereitung auf der breiteren Nationalstraße N12 nochmal und es kam zum echten Krimi: Van Moer erreichte den Schlusskilometer noch mit einigen Sekunden Vorsprung. Doch 200 Meter vor dem Ziel spurtete das Peloton angeführt von Jasper Philipsen (Alpecin – Fenix) an ihm vorbei.

Philipsen hatte den Sprint eröffnet, war bei der am Ende aber leicht ansteigenden Ankunft dann etwas zu lang im Wind und wurde schließlich noch souverän von Cavendish abgefangen.

