Ausschlaggebend für eine Verschlechterung der Situation um Sagans Knie war wohl, dass er im Sprint am Ende der 10. Etappe in Valence gegen den Lenker gestoßen war.

"Nun ist es wieder geschwollen. Ich kann es nicht mehr richtig bewegen und deshalb brauche ich jetzt eine Pause", kommentierte Sagan sein Tour-Aus.

"Peter hat sich schon auf der 3. Etappe an der Hüfte und am Knie verletzt. Ein Kettenblatt hat seine Haut an der Kniescheibe verletzt. Wir haben eine Infektion befürchtet, konnten das aber gut behandeln", erklärte Bora-Teamarzt Christopher Edler.

"Leider hat er sich auf der 10. Etappe dann dort nochmals verletzt und die Haut ist wieder aufgerissen. Über die Nacht hat sich der Schleimbeutel entzündet und das hat zur Aufgabe geführt." Wie Edler anfügte, werde Sagan mit Antibiotika behandelt, man werde in den kommenden Tagen beobachten, wie er auf diese Behandlung anspreche.

Nun lautet Sagans nächstes Ziel Tokio, wie er anmerkte: "Hoffentlich wird es in den nächsten Tagen besser und dann bereite ich mich auf die Olympischen Spiele vor", kündigte er an.

