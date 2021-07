"Realistisch betrachtet ist Pogacar auf Platz 1 sicher", so Voigt am ersten Tour-Ruhetag.

"Er ist der dominante Fahrer dieser Tour. Aber natürlich ist die Dominanz auch deshalb deutlicher, als erwartet, weil seine beiden Hauptkontrahenten gestürzt sind: Primoz Roglic ist gar nicht mehr im Rennen und Geraint Thomas hatte sich die Schulter ausgekugelt. Dadurch sieht Pogacar jetzt noch stärker aus."

Große Spannung erwartet Voigt aber für den Kampf um die Podestplätze neben dem Slowenen – und er glaubt dabei sogar an eine Überraschung durch den Australier Ben O'Connor, der in Tignes siegte und nun 2:01 Minuten hinter Pogacar, aber 3:17 Minuten vor Rigoberto Uran Gesamtzweiter ist.

Tour de France So steht's bei der Tour: Ergebnisse und Gesamtwertungen 26/06/2021 AM 15:57

Hinter Uran folgen Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Enric Mas und Wilco Kelderman innerhalb von 40 Sekunden.

Tour-Highlights: Erste Bergankunft bringt neuen Pogacar-Jäger

"Sie alle haben einen Fehler gemacht, indem sie O'Connor zu viel Zeit gegeben haben. Das ist ein starker, junger, motivierter Fahrer, und er war auch beim Critérium du Dauphiné schon Achter. Jetzt hat er drei Minuten Vorsprung auf sie. Das ist eine Menge!", urteilt Voigt.

Denn auch wenn Fahrer wie Carapaz, Uran und Co. im direkten Vergleich stärker sein könnten als der Australier, so spielt die aktuelle Situation O'Connor in die Karten. Der Australier hat nun vor der nächsten schweren Bergetappe am Mittwoch rund um den Mont Ventoux zwei Tage, um sich vom Sonntag zu erholen - und seine Kontrahenten stecken in einem taktischen Schlamassel.

O'Connors Chance: Die Konkurrenzsituation der Anderen

"Wenn einer von ihnen in den nächsten Tagen angreift, neutralisieren ihn die anderen. Deshalb wird es schwer werden, O'Connor wieder einzuholen. Wenn er sich jetzt gut erholt, kann er auf dem Podium in Paris ankommen", sagt Voigt.

Und dieser Kampf gegeneinander, der O'Connor helfen könnte, der dürfte in den kommenden zwei Wochen auch Pogacar noch mehr in die Karten spielen. "Die Fahrer in den Top Ten müssen ehrlich mit sich sein: Die wissen, dass sie Pogacar eigentlich nicht angreifen können und dass es eigentlich sogar irrelevant für sie ist, wenn er selbst attackiert", erklärt der Berliner.

"Sie können ihn nicht schlagen, aber sie müssen sich gegenseitig schlagen. Deshalb denke ich, dass es jetzt eine Fokussierung auf das Rennen um Platz 2 und 3 geben wird."

Und in diesem Rennen ums Podium sieht Voigt vor allem auch Bora – hansgrohe-Kapitän Wilco Kelderman in der Position, attackieren zu müssen. "Uran kann etwas passiver agieren, weil er von denen da vorne das beste Zeitfahren fährt. Kelderman hingegen muss – gerade wenn wir uns das erste Zeitfahren anschauen - offensiver fahren, um jetzt in den Bergen vor dem zweiten Zeitfahren Zeit herauszuholen", so der Eurosport-Experte.

Das könnte Dich auch interessieren: Dramen bei der Tour: Freud und Leid im Kampf ums Zeitlimit

Das Finale der Bergankunft in Tignes: Solo-Sieg für O'Connor

Tour de France Tour de France live im TV, Livestream und Liveticker bei Eurosport 24/06/2021 AM 17:11