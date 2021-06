Es wird flacher: Die 4. Etappe beinhaltet keine einzige Bergwertung, und nur dreimal überhaupt kommen die Fahrer auf den nur 150 zu absolvierenden Kilometern über 100 Meter Seehöhe hinaus.

Nach dem Start in Redon geht es um Rennes herum, dann in Liffré östlich nach Vitré zum Zwischensprint, der erst 36 Kilometer vor dem Ziel ansteht. Das Ziel in Fougères liegt auf einer sechs Meter breiten Geraden, die 800 Meter lang ist. Der Zielort wird über die N12 erreicht - so winklig und gefährlich, wie am Vortag wird es also nicht.

Tour-Strecke, 4. Etappe: Über leichte Wellen zum zweiten Massensprint?

4. Tour-Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird die 4. Etappe der Tour de France 2021 am Dienstag, 29. Juni in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 13:25 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 4. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

Die Favoriten

Erneut eine Etappe für die Sprinter - und diesmal wohl auch wirklich. Das Finale ist prädestiniert für eine Massenankunft. Interessant wird, wie die mit 150 Kilometern recht kurze Flachetappe vorher gefahren wird. Sind die Sprinter schon beim Zwischensprint 36 Kilometer vor dem Ziel an der Spitze? Den Etappensieg jedenfalls werden sie mit sehr großer Sicherheit unter sich ausmachen. Macht es wie am Vortag Tim Merlier (Alpecin - Fenix) oder wie vor sechs Jahren Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step)? Oder schlägt Arnaud Démare (Groupama - FDJ) zu? Die Kandidatenliste ist lang, auch wenn Caleb Ewan (Lotto Soudal) nach seinem Aus nicht mehr draufsteht.

DieTour in Redon und Fougères

Im Jahr 2011 war Redon zum ersten Mal Etappenort der Tour: Tyler Farrar gewann im Sprint. Das Ziel Fougères ist bereits zum fünften Mal Etappenort. 2015 gewann hier Mark Cavendish bei exakt derselben Ankunft. 2013 und 2018 wurden hier die Tagesabschnitte nach Tours (mit Sieger Marcel Kittel) und Chartres gestartet.

