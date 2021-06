Die ersten 30 Kilometer dieser Etappe sind recht kurvig, danach geht es auf überwiegend eher geraden Straßen dahin, lange entlang dreier Flüsse – es könnte windig werden, mit den entsprechenden Staffeln.

Rund um die einzige Bergwertung (4. Kat.) bei Kilometer 88 wird es wieder kurviger, danach ist die Strecke erneut ziemlich gerade. Die letzten fünf Kilometer in Chateauroux verlaufen ein wenig im Zickzack – für die Sprinter nicht problemlos.

Tour-Strecke, 6. Etappe: Entlang des Cher und durch den Wind

6. Tour-Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird die 6. Etappe der Tour de France 2021 am Donerstag, 1. Juli in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 13:55 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 6. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

Die Favoriten

Eine flache, vergleichsweise kurze Etappe, ideal für die Sprinter. Die letzten 55 Kilometer, nach der einzigen Sprintwertung in Lucay-le-Male, verlaufen auf recht geraden Straßen – hier wird möglicherweise der Wind eine Rolle spielen. "Es könnte ein sehr ruhiger Tag werden – oder ein sehr kniffliger“, meint Strecken-Chef Thierry Gouvenou. Top-Favorit ist auf den Sieg, gerade angesichts seiner Leistung vom Dienstag und seiner Historie in Chateauroux (siehe unten): Mark Cavendish.

DieTour in Chateauroux und Tours

In Chateauroux holte sich Mark Cavendish im Jahr 2008 den ersten seiner nun 31 Etappensiege, den nächsten drei Jahre später, ebenfalls in Chateauroux. Die Stadt ist zum vierten Mal Etappenort - auch bei der Premiere 1998 war sie Ziel, damals siegte Mario Cipollini.

Der Startort Tours ist bereits zum neunten Mal Teil einer Tour-Etappe, zum ersten Mal 1955 als Ziel eines Zeitfahrens, das der im vergangenen Jahr verstorbene Belgier Jean Brankart gewann, der dann in Paris hinter Louison Bobet Zweiter der Gesamtwertung wurde. Bisher letzter Etappengewinner in Tours war 2013 Marcel Kittel.

