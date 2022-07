Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hat sich gestern nach einem Sturz aus dem Kreis der Topfavoriten auf den Gewinn der Tour de France verabschiedet. Der Slowene musste sich sich die ausgekugelte Schulter einrenken und hat nun einen Rückstand von 2:36 Minuten auf den Gesamtführenden Wout Van Aert. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) hielten sich auf der gestrigen Kopfsteinpflaster-Etappe schadlos.

Im Gelben Trikot fährt auf der 6. Etappe erneut Van Aert. Die dritte Speerspitze des Teams Jumbo-Visma verteidigte das Gelbe Trikot auch auf dem 5. Tagesabschnitt von Lille Métropole nach Arenberg, auch wenn seine Mannschaft auf der hektischen Kopfsteinpflaster-Etappe in Nöten geriet.

Die 6. Etappe der Tour de France am Donnerstag ist das längste Teilstück und wird mit seinem anspruchsvollen Finale wieder für Spannung sorgen. Vom Start in Binche in Belgien geht es über fast 220 Kilometer nach Longwy, drei Bergwertungen, ein Zwischensprint und eine ansteigende Zielgerade warten auf die Fahrer. Wout Van Aert wird sein Gelbes Trikot in der belgischen Heimat stolz präsentieren. In der Gesamtwertung könnte es heute bei den weiter geringen Abständen erneut Veränderungen geben, schließlich warten im Ziel am Ende des kurzen Anstiegs auch wieder Bonussekunden auf die ersten drei Fahrer. Manche Experten tippen sogar darauf, dass Tadej Pogacar schon heute vor der ersten Bergankunft morgen, das mallot jaune erobern wolle. Dann wäre sein Teamfahrzeug in der Wagenkolonne ganz vorne, was immer ein Vorteil für hektische Rennsituationen ist.

