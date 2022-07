Dünkirchen - Calais

Tour de France 2022: Vorschau, 4. Etappe - Achtung Windkantengefahr! Oder doch der dritte Massensprint?

Tour de France - Vorschau zur 4. Etappe 2022: Nach dem Transfer von Dänemark nach Frankreich geht es am Dienstag mit einer weiteren Flachetappe weiter. Die 4. Etappe führt über 171,5 Kilometer von Dünkirchen in einem großen Bogen durchs Hinterland nach Calais. Die letzten 25 Meter führen direkt an der Küste entlang - Windkantengefahr! Ohne großen Wind deutet aber alles auf einen Massensprint hin.