Bernal war 2020 ein Jahr nach seinem Überraschungserfolg zum bislang letzten Mal bei der Frankreich-Rundfahrt dabei. Wegen einer Rückenverletzung musste der Südamerikaner jedoch vorzeitig aufgeben und damit seinen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung begraben. Im vergangenen Jahr hatte Bernal auf einen Start bei der Grand Boucle verzichtet und stieg stattdessen beim Giro d'Italia in den Sattel. Dabei trug sich der 24-Jährige erstmals in die Siegerliste der Italien-Rundfahrt ein.

Seinen Fokus will Bernal nunmehr jedoch wieder auf die Große Schleife richten. "Ich habe für die besten Jahre meines Lebens unterschrieben", unterstrich Bernal bei der Bekanntgabe der weiteren Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Team für vier weitere Jahre.

Ad

Comeback-Absichten für die Tour hatte Bernal bereits im vergangenen Herbst erkennen lassen. "Wir werden unser ganzes Training und unsere Kraft darauf konzentrieren, uns auf die Tour de France vorzubereiten", sagte der ehemalige Tour-Champion im Interview mit einem Fachmagazin.

Radsport Sagan bei TotalEnergies mit großen Zielen: "In WorldTour aufsteigen" VOR 20 STUNDEN

Der Startschuss zur diesjährigen Tour de France fällt am 1. Juli mit einem Einzelzeitfahren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Nach zwei weiteren Etappen in Dänemark sowie Abstechern nach Belgien und in die Schweiz sowie insgesamt 3329 Kilometern endet die 109. Auflage der berühmtesten und anspruchsvollsten Rundfahrt der Welt am 24. Juli traditionell in Paris auf den Champs-Elysees.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Evenepoel plant für Grand Tour und Monument

(SID)

Alaphilippes beste Attacken 2021: Drei Siege der Extraklasse

Paris - Nizza Paris-Nizza: Bernal und Roglic am Start - Bergankunft am Col de Turini 07/01/2022 AM 14:37