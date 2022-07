Ullrich, der in den vergangenen Jahren immer wieder aufgrund von Eskapaden wegen Drogen- und Alkoholproblemen für negative Schlagzeilen sorgte, macht im Video einen aufgeräumten und körperlich fitten Eindruck.

"Ich möchte es nicht versäumen, allen Fahren und Teams uns insbesondere den deutschen Profis alles Gute zu wünschen. Ich werde die Tour in den nächsten drei Wochen mit Spannung verfolgen, der Beste soll gewinnen. Ich drücke die Daumen", sagt Ullrich und fügt hinzu:

Ad

"Ebenso möchte ich mich ganz herzlich bei Euch für das positive Feedback im Zusammenhang mit der ARD-Dokumentation, die gerade über mich läuft, bedanken. Natürlich habe ich mir diese auch angeschaut, die große Emotionen in mir geweckt hat, weil ich ein sehr intensives Leben mit allen Höhen und Tiefen hinter mir habe."



Die fünfteilige Dokumentation "Being Jan Ullrich" sowie der Podcast zeichnen das Leben des Tour de France-Siegers von 1997 nach. Ehemalige Mitstreiter wie Rolf Aldag, Udo Bölts und Dauerrivale Lance Armstrong äußern sich sowohl zum Aufstieg des bis heute einzigen deutschen Tour-Siegers als auch zu seinem persönlichen Abstieg.

Tour de France "Diese Tour könnte ihr Durchbruch werden": Voigt setzt auf deutsches Duo VOR 16 STUNDEN

Armstrong erweist sich als Freund

Sieben Monate später befindet sich der in Merdingen lebende Ullrich in einem körperlich und psychisch stabilen Zustand. "Es ist ein weiter Weg", erklärte Armstrong mit dem Verweis auf die zahlreichen Rückschläge Ullrichs in der Vergangenheit. Es wäre ihm zu wünschen, dass er künftig nicht mehr von diesem Weg abkommt.

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Zu früh gefreut! Die 5 besten Jubel-Fails mit Van Aert, Ewan, Alaphilippe

Radsport Armstrong über schockierende Begegnung mit Ullrich: "War ans Bett gefesselt" 26/06/2022 AM 20:17