Der Slowene ging auf den letzten Metern auf der Piste nochmals aus dem Sattel und rettete so seine Spitzenposition in der Gesamtwertung. Pogacar hatte vor dem Start den Ausfall eines weiteren Teamkollegen nach positivem Coronatest verkraften müssen.

Den Tageserfolg holte sich in einem ganz knappen Sprint der besten Ausreißer der Däne Magnus Cort Nielsen vor dem Australier Nick Schultz. Georg Zimmermann wurde mit 15 Sekunden Rückstand Sechster der Etappe über 148 Kilometer und vier Bergwertungen.

Für Aufregung hatte zuvor eine Streckenblockade durch Demonstranten gesorgt, die sowohl die 25 Ausreißer als auch das Feld stoppte und das Rennen etwa 40 Kilometer vor dem Ziel für rund eine Viertelstunde unterbrach, bevor es mit den zuvor genommenen Abständen im Rennen weiterging.

Am Mittwoch steht die erste große Bergankunft dieser Tour de France an, wenn die Fahrer im Finale den Col du Granon bezwingen müssen, der auf über 2400 Metern Höhe endet. Davor stehen drei weitere schwere Bergwertungen an - ein ganz wichtiger Tag also auch für Simon Geschke in Hinblick auf die Verteidigung seines Bergtrikots.

