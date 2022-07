Kann Simon Geschke das Bergtrikot verteidigen?

Es wird auf jeden Fall extrem schwer für den 36-jährigen Berliner, der 19 Punkte auf dem Konto hat. Bob Jungels von Ag2r hat in der Wertung nur einen Zähler Rückstand (18) und auch Thibaut Pinot (14) von der Mannschaft Groupama - FDJ lauert auf seine Chance.

In der Gesamtwertung ist hingegen damit zu rechnen, dass Tour-Leader Tadej Pogacar nichts anbrennen lässt.

Der Slowene vom UAE Team Emirates ist in absoluter Topform, Verfolger Jonas Vingegaard (Team Jumbo - Visma) dürfte es schwer haben, heute Boden gutzumachen.

Die 10. Tour-Etappe live im Ticker:

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 10. Etappe der Tour de France 2022. Zunächst führt das Tagesprofil in Richtung Norden in die Nähe des Genfer Sees bis zur ersten Bergwertung nach 24,1 Kilometern an der Côte de Chevenoz (4. Kategorie) in Nähe des Genfer Sees. Im Anschluss verläuft die Etappe bis zum Tagesziel südlich. Start ist um 13:40 Uhr, wir sind dann vom Start hier im Liveticker dabei.

