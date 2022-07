Der Tagessieg ging zwar an den Slowenen, im Gesamtklassement nahm er dem Träger des Gelben Trikots aber lediglich vier Sekunden ab.

Für Geschke geht es am Donnerstag indes um das Bergtrikot. Der Kletterspezialist von Cofidis sieht sich auf der 18. Etappe von drei kräftezehrenden Bergwertungen gefordert.

Am Col d'Aubisque (7,1% Steigung) erwartet das Peloton die erste Hors Catégorie, wenig später folgt am Col de Spandelles eine Wertung der 1. Kategorie (8,3%). Die Zielankunft quetscht aus den Fahrern auch den letzten Tropfen Leistung heraus. Im Skigebiet Hautacam wartet die letzte Hors Catégorie (7,8%).

Der Startschuss fällt um 13:30 Uhr. Eurosport.de begleitet die 18. Etappe live im Ticker.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Tour de France. Heute steht uns ein echter Leckerbissen bevor. Das letzte von drei Pyrenäen-Teilstücken führt über rund 143 Kilometer vom Wallfahrtsort Lourdes bis in das Skigebiet von Hautacam. Auf dem Programm dieser kräftezehrenden 18. Etappe stehen drei Bergwertungen der Extraklasse. Zweimal Hors Catégorie, einmal 1. Kategorie - ob Simon Geschke im Kampf um das Bergtrikot die Nerven behält? Tadej Pogacar will indes in den letzten Gipfeln dieser Tour versuchen, einen weiteren Angriff auf Jonas Vingegaard zu lancieren. Das ist wohl seine letzte Chance, im Kampf um das Gelbe Trikot einen großen Sprung nach vorne zu machen. Das Rennen beginnt um 13:30 Uhr. Eurosport.de begleitet das Geschehen live im Ticker.

