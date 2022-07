Aufgrund der außergewöhnlichen Länge der Etappe dürften sich im Tagesklassement größere Lücken ergeben, die wiederum im Gesamtklassement für den ein oder anderen Platztausch sorgen könnte.

Auf die Fahrer warten einige technische Herausforderungen. Mehrmals ändert der Kurs die Richtung, einige Kurven erfordern gute Streckenkenntnisse und am Ende muss sogar noch etwas geklettert werden.

Da die Zeitfahrspezialisten gegen Ende der Grand Tour nicht mehr allzu frisch sind, greifen wohl nicht die üblichen Verdächtigen in den Kampf um den Tagessieg ein. Als Favorit gilt daher der Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma), der auch im vergangenen Jahr das letzte Zeitfahren der Tour für sich entschieden hatte.

Interessant wird sein, wie gut sich die Klassementfahrer nach den Strapazen aller Bergetappen noch schlagen. Manchmal können auch sie am Ende der Tour um einen Zeitfahrsieg kämpfen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sind schließlich alle drei auch Top-Zeitfahrer.

Der Startschuss fällt um 13:05 Uhr. Eurosport.de begleitet das Geschehen live im Ticker.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Tour de France. Einen Tag vor dem Schlussakt in Paris erwartet uns noch ein Zeitfahr-Showdown. Zwischen Lacapelle-Marival und Rocamadour wird den Fahrer auf 40,7 Kilometern alles abverlangt. So lang war übrigens seit 2014 kein Tour-Zeitfahren mehr. Wout Van Aert wird heute zu den Favoriten auf den Tagessieg gezählt, aber auch Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Geraint Thomas haben in der Vergangenheit ihre Qualitäten im Kampf gegen die Uhr unter Beweis gestellt. Der Startschuss fällt um 13:05 Uhr. Eurosport.de begleitet die Etappe im Liveticker.

