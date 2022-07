Vejle - Sønderborg

Tour de France 2022 - Vorschau, 3. Etappe: Massensprint direkt an der deutschen Grenze

Tour de France - Vorschau zur 3. Etappe 2022: Der dritte und letzte Tag auf dänischem Boden zum Auftakt der Frankreich-Rundfahrt führt an die deutsche Grenze. 182 Kilometer stehen auf dem Programm - mit Start in Vejle und Ziel in Sonderborg. Drei Bergpreise der 4. Kategorie stehen auf dem Programm, doch am Ende dürfte es erneut zum Massensprint kommen.