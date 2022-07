Wie Gogls Team Alpecin-Deceuninck via Twitter bekanntgab, werde er im Krankenhaus von Herentals in Belgien operiert.

Oss (Bora-hansgrohe) hatte auf der fünften Etappe der Tour zwischen Lille und Arenberg einen unaufmerksamen Zuschauer mit dem Kopf touchiert und war in Folge des Kontakts auf dem Kopfsteinpflaster zu Boden gegangen. Der dahinter heranrasende Gogl konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und flog über das Rad seines Vordermannes.

Im Gegensatz zu Gogl konnten Oss sowie Danny van Poppel, der ebenfalls in den Sturz involviert war, das Rennen und die Tour fortsetzen. Im Anschluss an die Etappe forderte Radprofi Simon Geschke die Fans auf Twitter dazu auf, am Streckenrand zu bleiben. "Leute, bitte bleibt von der Straße weg", schrieb der gebürtige Berliner.

