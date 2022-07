Seriensieger Wout Van Aert verzichtete auf den letzten Sprint der Tour, er jubelte lieber mit seinen Jumbo-Teamkollegen gemeinsam über den Gesamtsieg von Jonas Vingegaard:

Der Däne rollte hinter dem Feld im Gelben Trikot mit seinen Mannschaftskameraden über die Ziellinie und war nach 21 Etappen am Ziel seiner Träume.

Das Grüne Trikot des besten Sprinters war Van Aert bereits sicher gewesen, im vergangenen Jahr hatte der Belgier zum Abschluss auf dem Pariser Pracht-Boulevard gesiegt. Das Bergtrikot ging an Vingegaard, die Nachwuchswertung an Vorjahresieger Tadej Pogacar und das Mannschaftsklassement an Team Ineos.

Simon Geschke, der das Bergtikot in Vertretung von Vingegaard trug, sicherte sich auf dem Weg nach Paris die letzte Bergwertung dieser Tour de France.

